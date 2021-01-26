Kaybolan bipolar bozukluğu olan kişi bulundu
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Kaybolan bipolar bozukluğu olan kişi bulundu

26.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:22

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan bipolar bozukluğu olan kişi, Körfez'de ormanlık alanda bulundu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan bipolar bozukluğu olan kişi, Körfez'de ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde yaşayan Soner Deveci'den (32) haber alamayan ailesi, 20 Ocak'ta hayatından endişe ederek polise kayıp başvurusu yaptı.

İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Körfez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma asayiş timleri, Deveci'yi İlimtepe Mahallesi Eriklitepe mevkisindeki ormanlık alanda yorgun, susuz ve üşümüş halde buldu.

Su ve gıda ihtiyacının karşılanmasının ardından tedbir amacıyla Körfez Devlet Hastanesi'ne götürülen Deveci, daha sonra ailesine teslim edildi.

Aile, bipolar rahatsızlığı nedeniyle tekrar kaçmasından veya kendisine zarar vermesinden endişelendikleri için Deveci'yi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Deveci'nin ilk ifadesinde hastaneye yatırılacağından korktuğu için kaçtığını söylediği öğrenildi.

Kaybolan bipolar bozukluğu olan kişi bulundu
Kaybolan bipolar bozukluğu olan kişi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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