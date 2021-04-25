Kocaeli'de kavgada kuzeni tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti
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Kocaeli'de kavgada kuzeni tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de kavgada kuzeni tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kavga sırasında silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kavga sırasında silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Bollu Mahallesi Meşelik mevkisinde, Üzeyir T. (56) ile amcasının oğlu olduğu öğrenilen İ.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.T. tarafından tabancayla ateş edildiği öne sürülen Üzeyir T, göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Üzeyir T, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısı İ.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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