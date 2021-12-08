Kocaeli'de kavga ettikleri öğrencileri bıçakla yaraladığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de kavga ettikleri öğrencileri bıçakla yaraladığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de kavga ettikleri öğrencileri bıçakla yaraladığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaya geçidinde kavga ettikleri 3 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaya geçidinde Kavga ettikleri 3 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Muallimköy Mahallesi 4101 Sokak'ta Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaya geçidinden geçmek isteyen öğrenciler E.U, O.Ç. ve Ü.K. ile otomobilden inen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrenciler, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan öğrenciler, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, bir otomotiv firmasında çalıştığı öğrenilen şüpheliler A.Ş, H.T.B. ve G.C.Ç'yi kısa sürede yakaladı.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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