Kavga eden baba oğul birbirini yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aralarında çıkan kavgada birbirlerini yaraladığı iddia edilen baba ve oğlu emniyete götürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aralarında çıkan kavgada birbirlerini yaraladığı iddia edilen baba ve oğlu emniyete götürüldü.

Erenler Mahallesi'ndeki ikametlerinde baba Ç.O. ile oğlu C.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, bıçakların da kullanıldığı iddia edilen kavgada baba ve oğlu hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

Polis ekipleri, baba ve oğlunu ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız