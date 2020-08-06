Kocaeli'de kavga: 1 yaralı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, kesici aletle yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, kesici aletle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kefken Kumcağız mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kesici bir aletle yaralanan M.S, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kandıra Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA