Kocaeli'de kasım ayında 311 milyon liralık yatırım teşvik kapsamına alındı

08.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:24

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçen yılın kasımda ayında, Kocaeli'de yatırım tutarı 311 milyon 255 bin lira olan 23 proje için teşvik belgesi düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, geçen yılın kasım ayında Kocaeli'de gerçekleştirilecek toplam 311 milyon 255 bin lira tutarındaki yatırım için 23 yatırım teşvik belgesinin 5'i yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı.

Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 266 milyon 910 bin lira, yabancılara düzenlenen teşvik belgelerinde ise 44 milyon 345 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Kasım döneminde düzenlenen belgelerin 9'u komple yeni yatırım, diğerleri ise tevsi ve modernizasyon yatırımlarından oluştu. Komple yeni yatırımlar için öngörülen sabit sermaye yatırım tutarının 214 milyon 334 bin lira olduğu belirlendi.

Teşviklerde aslan payı imalat sektörünün

Teşviklendirilen yatırım projelerinin neredeyse tamamını imalat sektöründekiler oluşturdu. Teşvik belgelerinin 21'i imalat, 2'si de hizmet sektörü projelerine verildi.

Sektörlere göre sabit yatırım tutarları da imalatta 256 milyon 70 bin lira, hizmetlerde 55 milyon 185 bin lira oldu.

Kasım 2019 döneminde teşvik belgesi düzenlenen yatırım projeleri tamamlandığında kentte 508 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Dikkat çeken savunma sanayi yatırımı

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren Transvaro AŞ, yatırım tutarı ve öngörülen istihdam sayısı bakımından en büyük projeye sahip firma olarak öne çıktı.

Şirket, gerçekleştireceği yaklaşık 124 milyon lira tutarındaki komple yeni yatırımla Kocaeli'de çift tüplü gece görüş gözlüğü, gece görüş silah nişangahı, lazer hedef noktalayıcı, lazer mesafe ölçer, uzun mesafeli termal dürbün, robot araba, drone savar gibi yüksek teknoloji ürünler üretecek.

Transvaro AŞ'nin Kocaeli'de yapacağı ve 145 kişiye istihdam sağlaması beklenen yatırım için öngörülen destek unsurları ise sigorta prim işveren hissesi 7 yıl, vergi indirimi yüzde 80, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği ve KDV istisnası oldu.

Kaynak: AA