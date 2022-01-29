Kocaeli'de Kars havası yaşandı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1. Kars Tanıtım Günleri'nin açılış programına çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük kalabalığın katıldığı programda Kars'ın yöresel lezzetleri yoğun ilgi gördü.

Kocaeli'de Darıca Belediyesi ve Darıca Karslılar Derneği ile birlikte organize etmiş olduğu 1. Kars Tanıtım Günleri'nin açılış programı gerçekleşti. Programa katılan ziyaretçilere yöresel lezzetler sunulurken halk oyunları, mutfak sanatı da büyük ilgi gördü. Darıca Kapalı Pazar Alanında gerçekleştirilen Kars Tanıtım günleri 29 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

"Karslı hemşehrilerimizin kültürel zenginliklerini vatandaşla buluşturuyoruz"

Darıca Belediyesi ve Darıca Karslılar Derneği ile birlikte organize etmiş olduğu 1. Kars Tanıtım Günlerinde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık "Bugün Karslı hemşehrilerimizle beraber açılışı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da kapalı pazar yerimizi de vatandaşımıza tanıtmış oluyoruz. Bizler Darıca Belediyesi olarak geleneklerine, göreneklerine ve kültürüne bağlı bir toplum geliştirmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Bugün Burada da Karslı hemşehrilerimizin geleneklerini, kültürel zenginliklerini türküleriyle ezgileriyle vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Aynı zamanda da yöresel yemekleri, çeşitlilikleriyle de vatandaşlarımızı buluşturmuş oluyoruz. Emekleri geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Darıca Karslılar derneğimizle beraber organize ettik, birlikten kuvvet doğar. Karslı hemşehrilerimizin yiğit evlatlarını hep bir arada görmek bizim adımıza çok mutluluk verici bir olay. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kars'tan getirilen lezzetler arasında çeşit çeşit peynirler, kızartılmış ve kurutulmuş kazlar, fırınlanmış kuzular, kavurma ve pastırma tezgahlarda yerini aldı. - KOCAELİ