Kocaeli'de karpuz yüklü tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de karpuz yüklü tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de karpuz yüklü tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde karpuz yüklü tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde karpuz yüklü tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda İlker A. idaresindeki 16 SBR 36 plakalı kamyon, Şekerpınar Mahallesi Güzeltepe Viyadüğü mevkisinde, aynı yönde seyreden Feridun T'nin kullandığı 01 BYL 15 plakalı karpuz yüklü tırla çarpıştı.

Viyadük bariyerine çarparak duran kamyonun şoförü yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kocaeli'de karpuz yüklü tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı
Kocaeli'de karpuz yüklü tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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Kocaeli'de karpuz yüklü tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler
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