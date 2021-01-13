Kocaeli'de karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı
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Kocaeli'de karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı

13.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:12
Kocaeli'de karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerde etkisini gösteren ve pazartesi gününe kadar devam etmesi beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, gece boyunca karla mücadele etti, turizm merkezi Kartepe güzergahında tuzlama yaptı.

Yaklaşık 200 kişiden oluşan ve iki vardiya halinde görev yapacak ekipler ile karla mücadele araçları, kar küreme ve tuzlama çalışmaları için teyakkuzda bekletiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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