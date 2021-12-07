Kocaeli'de karısını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu - Haberler
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Kocaeli'de karısını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de karısını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tabancayla karısını yaralayan zanlı intihara teşebbüs etti.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tabancayla karısını yaralayan zanlı intihara teşebbüs etti.

Bayramoğlu Mahallesi Mühim Sokak'ta bir sitede silah sesleri duyan kişiler durumu polise bildirdi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, Y.D'nin, karısı M.D'yi tabancayla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.

Yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Y.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çiftin, biri il dışında üniversitede eğitim gören 2 kız çocuğu olduğu belirtildi.

Kocaeli'de karısını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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