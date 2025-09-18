Kocaeli'de Kargo Gemisi Karaya Oturdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Pembe Kayalıklar mevkiinde sabah saatlerinde kargo gemisi karaya oturdu.

Edinilen bilgiye göre, "RAPİD" isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya çok yakın seyir halindeyken kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemi karaya oturdu. Yaklaşık 81 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan geminin Tanzanya bayraklı olduğu ve Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gitmek üzere seyrettiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye sahil güvenlik ve ilgili ekipler sevk edildi. - KOCAELİ