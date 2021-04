Kocaeli'de kardeşini tüfekle öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, kardeşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa C, avukatı ve tanık H.C. katıldı.

Önceki celsede sanığın akıl sağlığının tespiti konusunda istenilen raporun gelmediği tespiti paylaşıldı.

Duruşmada söz verilen tanık H.C, sanığın önce Mehmet C'ye yumruk attığını, sonra evinden silahını getirerek ateş ettiğini belirtti.

Tanık H.C, "20 dakika kadar Mehmet'in başında bekledi ve hiçbir şey yapmadı. Daha sonra Mehmet'in oğlu geldi. Sanık, silahını ona doğrulttu. Aralarındaki konuşmayı duymadım. Çevreden gelenler olunca oradan uzaklaştı. Aralarında para problemi vardı. Bu nedenle Mustafa'nın Mehmet'in çocuklarına, 'Babanızı vuracağım.' şeklinde sözler söylediğini biliyorum." diye konuştu.

Katılanlardan E.C. de bazı tanıkların dinlenmesini isteyerek, sanığın cinayeti bilerek ve isteyerek işlediğini savundu.

Sanık avukatı da yeniden ifade vermek isteyen bir tanığın tekrar dinlenmesini talep etti.

Bu sırada, konuşmaya başladığı için uyarılan katılan E.C, taşkın hareketlerde bulunması nedeniyle duruşma salonundan çıkarıldı.

Sanık ise kendisinin saldırı altında kaldığını öne sürerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespiti için istenilen raporun beklenilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

Olay

Başiskele ilçesi Servetiye Karşı Mahallesi'nde 19 Ağustos 2020'de Mustafa C. (67) ile kardeşi Mehmet C. (49) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa C, kardeşi Mehmet C'ye tüfekle ateş etmiş, hastaneye kaldırılan Mehmet C. kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Mustafa C. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız