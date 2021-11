Kocaeli'de kardeşini silahla öldürmekten yargılanan sanık 24 yıl hapisle cezalandırıldı

BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kardeşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mustafa C. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, sanık avukatı ile maktulün eşi Cevriye C. salonda hazır bulundu.

Söz verilen cumhuriyet savcısı, önceki celsede açıkladığı ve sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği mütalaayı yineledi.

Sanık Mustafa C, esasa ilişkin savunmasında kardeşini öldürmek amacıyla hareket etmediğini ileri sürerek, "O geldiğinde evime girdim ancak peşimden geldi. Bana müdahale etti. Ayrıca küfürler de etti. Bu esnada silahım patladı. Kesinlikle ona yönelik bir eylemim olmadı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın ayrıca "yasak mermi bulundurma" suçundan bir ay, yeğeni Ercan C'ye yönelik farklı tarihlerde işlediği 2 ayrı "tehdit" suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırılması kararlaştırıldı.

Olay

Başiskele ilçesi Servetiye Karşı Mahallesi'nde 19 Ağustos 2020'de Mustafa C. ile kardeşi Mehmet C. (49) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa C, kardeşine tüfekle ateş etmişti. Hastaneye kaldırılan Mehmet C. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Mustafa C. ise tutuklanmıştı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

