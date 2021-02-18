Kocaeli'de kardeşini silahla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Kocaeli'de husumetli olduğu kardeşini tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tanıklar Safiye ve Hamdi C. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mustafa C. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) aksaklık nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Tanık olarak dinlenilen sanığın oğlu Hamdi C, olaydan önce amcasıyla S.S. isimli kişi üzerinden kredi kullandıklarını söyledi.

Kredi karşılığında taşınmazının ipotek edildiğini öne süren Hamdi C, şöyle konuştu:

"Çektiğimiz krediyle bir taşınmaz satın aldık. Kredi, amcam tarafından ödeniyordu. Daha sonra bu taşınmazı sattık. Bunun üzerine babam amcamdan kredinin hemen kapatılmasını istedi. Amcam bu isteği yerine getirmedi. Amcam kredi taksitlerini düzenli ödüyordu. Olayın bu noktalara geleceğini hiç düşünmemiştim. Ölen amcam gerçekten bize çok yardımcı olan biriydi."

Duruşmada söz verilen sanığın eşi tanık Safiye C. de Ekim 2018'den beri ayrı yaşadıklarını söyledi.

Eşiyle kardeşi arasındaki problemlerle ilgili detaylı bilgisinin olmadığını kaydeden Safiye C, "S.S'nin kredi çektiğini ve bu kredi çekilirken maktulün yardımcı olduğunu biliyorum. Bildiğim kadarıyla krediyi eşim ve maktul birlikte kullandı. Alınan yere ortak olacaklardı." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Olcay Demir, müvekkilinin yaşı itibarıyla cezaevinde kalmakta zorlandığını belirterek, yaşlılığı nedeniyle akıl sağlığı yerinde olmayabileceğinden adli rapor talep ettiklerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, tanık Havva C'nin duruşmaya zorla getirilmesine, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın oğlu Hamdi C'nin, babasının yaşadığı evi banka kredisi karşılığı ipotek ettirmesi nedeniyle Mustafa (68) ile kardeşi Mehmet C. (51) arasında husumet bulunduğu belirtiliyor.

Söz konusu anlaşmazlık nedeniyle sanığın kardeşi ve yeğenlerini düşman olarak görmeye başladığı değerlendirmesine yer verilen iddianamede, sanığın 19 Ağustos 2020'de evine gelen kardeşi Mehmet C'yi çıkan tartışma sırasında tüfekle öldürdüğü kaydediliyor.

İddianamede, "kardeşini kasten öldürdüğü" ve "silahla tehditte bulunduğu" gerekçesiyle sanığın cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay