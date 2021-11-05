Kocaeli'de kardeşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de kardeşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kardeşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde gece saatlerinde G.K. (47) ile kardeşi G.K. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ağabey G.K, tabancayla kardeşine ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı G.K, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen cinayet zanlısı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
Sulama kanalına düşen 61 yaşındaki kadın boğularak hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen 61 yaşındaki kadın boğularak hayatını kaybetti

 14 koyunla başladı, şimdi hem yetiştiriyor hem de satıyor

14 koyunla başladı, şimdi hem yetiştiriyor hem de satıyor

 KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU

KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title