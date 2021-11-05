Kocaeli'de kardeşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde gece saatlerinde G.K. (47) ile kardeşi G.K. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ağabey G.K, tabancayla kardeşine ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı G.K, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen cinayet zanlısı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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