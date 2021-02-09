Kocaeli'de karbonmonoksitten zehirlenen anneanne ile torunu öldü
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Kocaeli'de karbonmonoksitten zehirlenen anneanne ile torunu öldü

09.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 09.02.2021 23:04
Kocaeli'de karbonmonoksitten zehirlenen anneanne ile torunu öldü

Kocaeli'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın ile torunu yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın ile torunu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Körfez ilçesinde 14 yaşındaki Kadir Kurtaran, Çamlıtepe Mahallesi Yeşil Sokak'ta anneannesi Saadet Kurtaran'ı (63) ziyarete gitti.

Geceyi anneannesinde geçiren çocuktan haber alamaması üzerine kontrole giden yakınları, yaşlı kadın ve torununu hareketsiz halde buldu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anneanne ve torunu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kadir Kurtaran, Körfez Devlet Hastanesinde, anneannesi ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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