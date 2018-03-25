Kocaeli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen abla ve kardeşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Turgut Mahallesi Demirağa Sokağı'nda yaşayan Şükriye Malkoç (85) ile yanında kalan kardeşi İbrahim Telci (71), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Bir süre kendilerinden haber alamamaları üzerine eve giren yakınları, yaşlı kadın ile kardeşini yerde hareketsiz halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Malkoç ile Telci'nin öldüğünü tespit etti.

Yaşlı kadın ile kardeşinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durumu haber alan komşuları da eve gelerek, Malkoç ve Telci'nin yakınlarına taziyede bulundu.