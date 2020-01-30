Kocaeli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı
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Kocaeli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı, hastaneye kaldırıldı.

30.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:26
Kocaeli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı

'nin ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen ve kızı, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Mahallesi Havadis Sokak'ta yaşayan Havva Kurt (70) ve Gülten Kurt (45), yakınları tarafından evde baygın halde bulundu.

verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızı, yapılan müdahalenin ardından Kocaeli'deki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri öğrenilen Havva ve Gülten Kurt'un, durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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