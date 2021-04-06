Kocaeli'de karate antrenörü evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de karate antrenörü evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de karate antrenörü evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki karate antrenörü evinde ölü bulundu.

En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu
En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki karate antrenörü evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi'nde ikamet eden Halit Yoldaş'tan haber alamayan yakınları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve giren ekipler, Yoldaş'ın hareketsiz halde yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık personeli, yaptığı incelemede Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Diyabet hastası olduğu öğrenilen Yoldaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Bahar Candan Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de karate antrenörü evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:51:15. #1.15#
title