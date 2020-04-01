Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı
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Karantina, Kocaeli, Avrupa

Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı

Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı Avrupa'dan tahliye edilen karantinadaki vatandaşlar evlerine gönderiliyor 14 günlük karantinanın ardından kaldıkları yurtlardan dua ederek ayrıldılar Yurt dışından gelerek Kocaeli'deki öğrenci yurtlarına yerleştirilen 859...

01.04.2020 07:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 07:45
Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı

Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı

Avrupa'dan tahliye edilen karantinadaki vatandaşlar evlerine gönderiliyor

14 günlük karantinanın ardından kaldıkları yurtlardan dua ederek ayrıldılar

KOCAELİ - Yurt dışından gelerek Kocaeli'deki öğrenci yurtlarına yerleştirilen 859 kişinin, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süresinin dolması sonrasında tahliye edilmeye başlandı. Evlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, kendilerine imkanı sağlayan kurumlara dua ettiler.

Korona virüs tehdidi sonrasında Avrupa'dan tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen vatandaşlardan 859'u 14 günlük karantina tedbiri kapsamında Kocaeli'de bulunan 5 öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Karantina süresinin dolması sonrası işlemleri tamamlanan gurbetçi vatandaşların, sabah saatlerinde tahliye işlemlerine başlandı. Bazı vatandaşlar aileleri tarafından özel araçları ile yurttan ayrılırken, bazıları ise otobüslerle havalimanına götürülüyor. Sabah erken saatlerde kaldıkları yurtlardan ayrılan vatandaşlar ise kendilerine sağlanan imkanlar için tüm görevlilere ve kurumlara teşekkür ettiler.

"Bütün ihtiyaçlarımızı sağladılar her şey çok güzeldi"

Yurttaki imkanlardan memnun kaldıklarını ifade eden Yavuz Yener adlı vatandaş, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Bütün imkanlarını seferber etti. Bizi burada misafir etti. Test sonuçlarımız negatif çıktı. Rabbim inşallah bu melaneti ülkemizin başından kaldırır. Almanya'dan gelmiştik. Her şey çok güzeldi. İnternetimizden, yiyeceklerimize bütün ihtiyaçlarımızı sağladılar. Her şey çok güzeldi. Bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Evlerimize dönüyoruz, güzel bir duygu. Ankara'da oturuyorum, kendi imkanlarımla döneceğim" dedi.

"Emeği geçen herkesten Allah razı olsun"

Zorlu bir süreci atlattıklarını ifade eden Erdin Şimşek adlı vatandaş ise, "Burada sağlık ve hijyen açısından her şey çok güzeldi. Kahvaltımız, öğlen ve akşam yemeğimiz çok güzeldi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Valilikten, yurt yönetiminde, çalışanlardan Allah razı olsun. Hepsi güler yüzlüydü. Çok memnun kaldık. Allah inşallah bir daha nasip etmesin. Sıkıntılı bir süreçti ama her şey iyi geçti. Test sonuçlarımız da negatif çıktı. Sabah 04.00'te geldi sonuçlarımız. Bundan sonra evimizde 14 gün karantina uygulayacağız. Bizde varsa bile başkalarına bulaştırmamalıyız. Herkes evine gittiğinde 14 gün boyunca kendisini izole etsin. Şimdi buradan kendi aracımla İzmir'e gideceğim"

Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı

Kaynak: İHA

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Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı
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