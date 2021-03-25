Kocaeli'deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
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Kocaeli'deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor

25.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:20

Kocaeli'deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor Kocaeli'de 2 gündür etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde devam ediyor.

Kocaeli'deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'de 2 gündür etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde devam ediyor.

Kocaeli'de kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı soğuk hava tahminin ardından, 2 gün önce başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. 2 gün boyunca ara ara devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinden itibaren kar yağışı tüm ilçelerin yüksek kesimlerinde devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri etkili olan kar yağışına karşı, yağışın etkili olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
Kocaeli'deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
Kocaeli'deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
Kocaeli'deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
Kocaeli'deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
Kocaeli'deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
Kocaeli'deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
Kocaeli'deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
Kocaeli'deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
Kocaeli'deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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