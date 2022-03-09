Kocaeli'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

KOCAELİ (AA) - Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Yurt genelinde beklenen kar yağışı, Samanlı dağlarının zirvesi Kartepe'de yoğunluğunu artırmasının ardından diğer ilçelerin de yüksek kesimlerinde başladı.

Kartepe'de kar kalınlığı 168 santimetre ölçüldü.

İzmit ilçesinde Umuttepe, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkisini artırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Timi, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatarak önlem aldı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title