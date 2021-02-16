Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
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Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

16.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:23
Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

KOCAELİ'de yoğun kar yağışı, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

KOCAELİ'de yoğun kar yağışı, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Karla kaplı yollarda araçların kayması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı etkiledi. Kentin tamamı karla kaplanırken, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda ise zaman zaman aksamalar yaşandı. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların kapanmasını önlemeye çalıştı. Bazı yerlerde meydana gelen kazalar nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Araçlarında kar lastiği olmadan yola çıkan sürücüler ise yolda ilerlemekte zorlandı. Kar yağışının bugün gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.


- Kocaeli
Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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