Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim 2 gün ertelendi

Kocaeli Valiliği, bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirdi.

Kocaeli Valiliği, bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yarın ve salı günü yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 17 Şubat'a kadar ertelendiği duyuruldu.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın 2 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu