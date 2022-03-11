Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle motosiklet kullanımı yasaklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de olumsuz hava şartları nedeniyle evlere servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması, motosiklet ve mobilet kullanımının, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle trafik akış ve can güvenliğini sağlamak amacıyla yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması ile motosiklet ve mobilet kullanımı saat 11.30'dan itibaren, yapılacak ikinci bir duyuruya kadar il genelinde durdurulmasına karar verildi.