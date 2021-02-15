Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

15.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:39
Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

KOCAELİ'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

KOCAELİ'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle sabah erken saatlerde işe gitmek isteyenler zor anlar yaşadı.

Kent, gece saatlerinde yoğunlaşan ve belirli aralıklarla devam eden kar yağışı ile beyaz örtüye büründü. Yüksek kesimlerde oturan ve sabah erken saatlerde işlerine araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi fırçalarla kimi de elleriyle arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar lastiği olmayan vatandaşlar ise araçlarını hareket bile ettiremedi.

Yoğun kar yağışının işlerini etkilediğini söyleyen Musa Durak, "Bu kadar yoğun bir kar beklemiyordum. Sabah uyandığımda otomobilimin üzeri karla kaplıydı. Kar lastiğim de olmadığı için bugün yapacağım tüm işlerim kaldı. Kendimi ve başkalarını riske atmamak için de yola çıkmayacağım" dedi.

Bulunduğu sitede yaklaşık yarım metre kar olduğunu söyleyen Ozan Özgenç, "Evden çıkarken bu kadar yoğun bir karla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Bulunduğumuz yer yüksek ve yaklaşık yarım metre kar yağmış. Kar lastiğim yok. Kocaeli'de normal şartlarda kar birkaç gün kalıyor, ben de bu yüzden kar lastiği alma ihtiyacı hissetmiyorum. Bugün umarım yola çıkabilirim. Sorun yaşarsam taksi çağırıp işime gitmeyi planlıyorum" diye konuştu.


- İzmitkocaeli
Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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