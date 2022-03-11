KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

ÇAYIROVA, KOCAELİ (DHA) - TIR YOLDA KALINCA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkisinde bir TIR yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. TIR'ın arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araçlar refüjün üzerinden geçip karşı şeride geçerek ilerledi. Kış lastiği ve zinciri olmayan araçlar patinaj yaparak ilerlemeye çalıştı. TIR'ın yoldan çekilmesi çalışma başlatıldı.

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