KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR - Haberler

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KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TIR YOLDA KALINCA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkisinde bir TIR yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (DHA) - TIR YOLDA KALINCA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkisinde bir TIR yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. TIR'ın arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araçlar refüjün üzerinden geçip karşı şeride geçerek ilerledi. Kış lastiği ve zinciri olmayan araçlar patinaj yaparak ilerlemeye çalıştı. TIR'ın yoldan çekilmesi çalışma başlatıldı.

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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