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Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Demirören Haber Ajansı - Ergün Ayaz - Güncel
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Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Kartepe'ye gelen tatilciler, karla kaplı alanlarda şişme kar kızağıyla kaydı.

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Kartepe'ye gelen tatilciler, karla kaplı alanlarda şişme kar kızağıyla kaydı.

Kentin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla etkili oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyunca karla kaplı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kartepe'ye günübirlik gelen tatilciler de karın keyfini çıkardı. Tatilciler, karla kaplı alanlarda şişme kar kızağıyla kayarak eğlendi. Kartepe'ye günübirlik tatil için gelen ?Ceren Asmaoğlu, "İlk defa Kartepe'ye arkadaşlarımızla geldik. Burası çok güzel, hep beraber eğleniyoruz" dedi.


- İzmitkocaeli
Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar, Güncel, Haberler

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