Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Kentin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla etkili oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyunca karla kaplı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kartepe'ye günübirlik gelen tatilciler de karın keyfini çıkardı. Tatilciler, karla kaplı alanlarda şişme kar kızağıyla kayarak eğlendi. Kartepe'ye günübirlik tatil için gelen ?Ceren Asmaoğlu, "İlk defa Kartepe'ye arkadaşlarımızla geldik. Burası çok güzel, hep beraber eğleniyoruz" dedi.