Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
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Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

15.02.2021 21:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:35
Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

İZMİT'te kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

İZMİT'te kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

Kocaeli genelinde dünden bu yana devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı bu akşam saatlerinde de etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha da güçleştiriyor. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yolların karla kaplanması nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.  

 


Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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