Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

14.02.2021 02:41 | Son Güncelleme: 14.02.2021 03:04

Kocaeli'de başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kocaeli'de başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle trafik polisleri, Anadolu Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

Kara yolları ekipleri, trafik polislerinin uyarısıyla yağışın yoğun olduğu bölgelerdeki yollarda çalışma yapması için uyarılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kentin yüksek kesimlerindeki köy yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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