KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Haberler
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KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de dün gece başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, her yer beyaza büründü.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de dün gece başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, her yer beyaza büründü.

Kocaeli'de dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yolları ulaşıma açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nin bulunduğu bölgede kar kalınlığı yaklaşık 30 santime ulaştı. Kent ormanı içerisinde bulunan küçük gölet buz tuttu. Kent Ormanı'na gelenler, güzel doğanın ve kar yağışının keyfini çıkardı.

Özellikle yüksek kesimlerde bulunan sokak köpekleri kar yağışı ve soğuktan etkilendi. Belediyeler ve vatandaşlar, sokak köpeklerinin yoğun bulunduğu bölgelere yiyecek bıraktı.

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, kar, Güncel, Haber

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