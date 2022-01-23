Kocaeli'de kar yağışı; D-100'de ulaşım yavaşladı (2)
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
ARAÇLAR KARLI SOKAKLARDA İLERLEMEKTE ZORLANDI Kocaeli'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
KOCAELİ (DHA) - ARAÇLAR KARLI SOKAKLARDA İLERLEMEKTE ZORLANDI
Kocaeli'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Ana yollar ve caddeler ulaşıma açık tutulurken, sokaklar karla kaplandı. Araç sürücüleri karla kaplı sokaklarda ilerlemekte zorlandı. Rampalarda mahsur kalan araçların patinaj yaptığı ve kaydığı görüldü.