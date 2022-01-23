Kocaeli'de kar yağışı; D-100'de ulaşım yavaşladı (2) - Haberler
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Kocaeli'de kar yağışı; D-100'de ulaşım yavaşladı (2)

Kocaeli'de kar yağışı; D-100'de ulaşım yavaşladı (2)
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

ARAÇLAR KARLI SOKAKLARDA İLERLEMEKTE ZORLANDI Kocaeli'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

KOCAELİ (DHA) - ARAÇLAR KARLI SOKAKLARDA İLERLEMEKTE ZORLANDI

Kocaeli'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Ana yollar ve caddeler ulaşıma açık tutulurken, sokaklar karla kaplandı. Araç sürücüleri  karla kaplı sokaklarda ilerlemekte zorlandı. Rampalarda mahsur kalan araçların patinaj yaptığı ve kaydığı görüldü.


Kocaeli'de kar yağışı; D-100'de ulaşım yavaşladı (2)

Kocaeli'de kar yağışı; D-100'de ulaşım yavaşladı (2)

Kocaeli'de kar yağışı; D-100'de ulaşım yavaşladı (2)

Kocaeli'de kar yağışı; D-100'de ulaşım yavaşladı (2)

Kocaeli'de kar yağışı; D-100'de ulaşım yavaşladı (2)

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri

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