Kocaeli'de kar yağışı; D-100'de ulaşım yavaşladı (2)

KOCAELİ (DHA) - ARAÇLAR KARLI SOKAKLARDA İLERLEMEKTE ZORLANDI

Kocaeli'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Ana yollar ve caddeler ulaşıma açık tutulurken, sokaklar karla kaplandı. Araç sürücüleri karla kaplı sokaklarda ilerlemekte zorlandı. Rampalarda mahsur kalan araçların patinaj yaptığı ve kaydığı görüldü.