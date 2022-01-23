KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI - Haberler
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KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı D-100 Karayolu geçişini olumsuz etkiledi.

KOCAELİ'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı D-100 Karayolu geçişini olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşım yavaşlarken, karla kaplanan yollarda ulaşımın kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentin büyük bir bölümü karla kaplanırken, D-100 Karayolu'nda ise zaman zaman görüş mesafesinin düşmesinden dolayı ulaşım yavaşladı. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada sürücüler zor anlar yaşandı. Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların kapanmasını için çalıştı. Kentin birçok noktasında buzlanan ve karla kaplanan yollarda kazalar meydana geldi. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ, D-100'DE ULAŞIM YAVAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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