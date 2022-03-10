Kocaeli'de kar öncesi bahar havası...Martıları besleyip, yalancı güneşin tadını çıkardılar - Haberler

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Kocaeli'de kar öncesi bahar havası...Martıları besleyip, yalancı güneşin tadını çıkardılar

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Uslu - Genel
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Kocaeli'de kar öncesi bahar havası...Martıları besleyip, yalancı güneşin tadını çıkardılar Meteorolojiden yapılan uyarının ardından İstanbul ve bir çok şehirde kar etkili olurken, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde güneş kendini gösterdi.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de kar öncesi bahar havası...Martıları besleyip, yalancı güneşin tadını çıkardılar

KOCAELİ - Meteorolojiden yapılan uyarının ardından İstanbul ve bir çok şehirde kar etkili olurken, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde güneş kendini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı yapmasının ardından İstanbul ve çevresinde kar yağışı başladı. Ancak İstanbul'un yanı başında olan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ise bahar havası kendini gösterdi. Eskihisar'dan feribota binen vatandaşlar, martıları elleriyle besledi.

Martıların feribotların etrafındaki dansı ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kocaeli'de kar öncesi bahar havası...Martıları besleyip, yalancı güneşin tadını çıkardılar

Kocaeli'de kar öncesi bahar havası...Martıları besleyip, yalancı güneşin tadını çıkardılar

Kocaeli'de kar öncesi bahar havası...Martıları besleyip, yalancı güneşin tadını çıkardılar

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Genel

İstanbul, Kocaeli, Gebze, kar, Genel, Haberler

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