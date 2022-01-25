Kocaeli'de kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağı

Kocaeli'de kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet kullanımına da izin verilmeyeceğini açıkladı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet kullanımına da izin verilmeyeceğini açıkladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde 25 Ocak 2022 günü saat 12.00 itibariyle ev ve iş yerlerine hizmet veren moto-kuryelerin çalışmasına, motosiklet ve mobilet kullanımına 26 Ocak sabahına kadar izin verilmeyecektir" - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, Medya, Ocak, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title