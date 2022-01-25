Kocaeli'de kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet kullanımına da izin verilmeyeceğini açıkladı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet kullanımına da izin verilmeyeceğini açıkladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde 25 Ocak 2022 günü saat 12.00 itibariyle ev ve iş yerlerine hizmet veren moto-kuryelerin çalışmasına, motosiklet ve mobilet kullanımına 26 Ocak sabahına kadar izin verilmeyecektir" - KOCAELİ

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