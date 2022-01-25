Kocaeli'de kar nedeniyle kamu mesai saatlerinde yeni düzenleme - Haberler
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Kocaeli'de kar nedeniyle kamu mesai saatlerinde yeni düzenleme

Kocaeli'de kar nedeniyle kamu mesai saatlerinde yeni düzenleme
AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte kar nedeniyle kamu kurumlarındaki mesainin bugün 16.00'da biteceğini bildirdi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte kar nedeniyle kamu kurumlarındaki mesainin bugün 16.00'da biteceğini bildirdi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte karla mücadeleye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çalışmalar kapsamında mesai saatlerinde düzenleme yapıldığını aktaran Yavuz; "Kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari sayıda personel bırakılması kaydıyla güvenlik, sağlık, AFAD ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak günü saat 16.00 itibarıyla mesailerini tamamlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri

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