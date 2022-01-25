Kocaeli'de kar, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları sürerken, belediye, banka ve market ihtiyacı bulunan bir yaşlıya, jandarma ekipleri de yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına koştu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları sürerken, belediye, banka ve market ihtiyacı bulunan bir yaşlıya, jandarma ekipleri de yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına koştu.

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kentin birçok noktasında küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 129 santimetre ölçüldü. Kayak merkezi yolunun ulaşıma kapanmaması için ekipler hazır bekletiliyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de zorlu hava koşullarında vatandaşların ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Çamlıtepe Mahallesi'nde kar nedeniyle dışarı çıkamadığı için maaşını çekemeyen 92 yaşındaki Remzi Çıldız'ı araçla evden alıp bankaya götüren ekipler, yaşlı adamı market alışverişini de yaptıktan sonra evine bıraktı. Çıldız, kendisine yardımcı olan belediye personeline teşekkür etti.

İSU Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler de soğuk hava nedeniyle patlayan sayaç ve tesisat arızalarına anında müdahale ediyor. Ekipler, açık alandaki su tesisatı ve sayaçların, ısı yalıtım malzemeleriyle (cam yünü, talaş vb.) kaplanarak korunmasının, donma tehlikesini önleyeceği uyarısında bulunuyor.

Yolda kalanların yardımına jandarma yetişti

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gebze ilçesinde yoğun kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücülere yardım etti.

İstanbul'a geçiş yasağı olduğu gerekçesiyle otobüs, kamyon ve tır sürücülerini dinlenme tesislerine yönlendiren ekipler, sürücülere çorba, çay ve yiyecek dağıttı.

10 ilçede 21 karakolda görevli asayiş timleri ile Kuzey Marmara Otoyolu'nda görevli trafik ekipleri de sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.