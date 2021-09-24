Kocaeli'de kapasite kullanım oranı arttı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı, eylülde yüzde 71,3'e yükseldi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki imalat sanayisinde kapasite kullanım oranının eylülde ağustos ayına göre 0,3 geçen yılın aynı ayına göre 1,7 puanlık artış gösterdiğini belirtti.

Eylülde yüzde 71,3'e yükselen kapasite kullanımlarındaki artışın, üretim ve ihracata da yansımalarını beklediklerine işaret eden Zeytinoğlu, "İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 63'ü kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre artığını bildirdi. Sektörlere baktığımızda; otomotiv, kimya, metal ve makine sektörleri kapasite kullanım oranlarında artış gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, Kocaeli'deki firmaların ekim ayına ilişkin iç ve dış piyasada beklentilerine değinerek, şunları kaydetti:

"Firmaların yüzde 24'ü iç siparişlerinin artığını belirtilirken, yüzde 23'ü azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 53'ünde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 14'ü dış siparişlerinin ekim ayında artığını belirtirken, yüzde 19'u azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 67'sinde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır."