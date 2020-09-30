Kocaeli'de kanalizasyona düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
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Kocaeli'de kanalizasyona düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

30.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:38
Kocaeli'de kanalizasyona düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kanalizasyon çukurunda mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kanalizasyon çukurunda mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Safalı Mahallesi'nde kanalizasyon çukurundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asfaltın altında kalan rögar kapağını söktü.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan köpek yavrusu, temizlendikten sonra annesinin yanına bırakıldı.

Vatandaşlar, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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