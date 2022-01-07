Kocaeli'de kan donduran görüntü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de kan donduran görüntü

Kocaeli'de kan donduran görüntü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Yunus balığının üzerinde delikleri fark eden görevliler, yetkililere haber verdi.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde görev yapan güvenlik görevlileri kıyıya vurmuş bir yunus fark etti. Görevlilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine adrese Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi sevk edildi. Yunusun yanına yaklaşan görevliler, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Hayvanın üzerindeki kurşun izlerini gören görevliler, sudan çıkardıkları hayvanı veteriner hekime götürdü. Yunus'un ölümüne sebep olan vücudundaki 3 kurşunun polis ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli'de kan donduran görüntü

Kocaeli'de kan donduran görüntü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title