Kocaeli'de kamyonla çarpışan servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mıcır yüklü kamyonla çarpışan servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mıcır yüklü kamyonla çarpışan servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı.
D-100 yan yol Tatlıkuyu Mahallesi'nde, Süleyman K. idaresindeki 34 BJS 401 plakalı mıcır yüklü kamyon, Şaban B'nin kullandığı 41 P 5224 servis minibüsüyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet