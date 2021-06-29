Kocaeli'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı.

Güzeller Mahallesi mevkisinde Ö.D'nin kullandığı 34 CLG 771 plakalı motosiklet ile H.S. yönetimindeki 41 YT 108 plakalı kamyonu kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü hafif yaralandı.

Yaralı sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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