Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
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Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede

Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Mayıs'ta durdurulan bir kamyonette, narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın tepki vermesi üzerine tavan kısmına gizlenmiş 275 paket halinde 139 kilo 350 gram eroin bulunmuştu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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