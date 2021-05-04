Kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de durdurulan bir kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de durdurulan bir kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentten geçecek bir kamyonette uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı.

Durdurulan kamyonette narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın tepki vermesi üzerine kamyonet İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Polis ekipleri, kamyonetin tavan kısmına gizlenmiş 275 paket halinde 139 kilo 350 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
Kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
Kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
Kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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