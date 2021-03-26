Kocaeli'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi eski Bağdat Caddesi'nde Ahmet K. yönetimindeki 34 YC 700 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Rami A'nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan trafikten çekme belgeli motosiklet otoparka götürülürken, sürücüsüne de 1300 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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