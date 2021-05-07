Kocaeli'de kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kocaeli'de kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu yan yolda, Osman A. yönetimindeki 22 UE 618 plakalı kamyonet, Beylikbağı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BYP 290 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kamyonet sürücüsü Osman A. ifadesi alınmak üzere Beylikbağı Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Gökhan Töre Bülent Uygun Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 18:05:22. #1.16#

title