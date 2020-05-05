Kocaeli'de kamyonetin çarptığı hurda toplayıcı yaralandı
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Kocaeli'de kamyonetin çarptığı hurda toplayıcı yaralandı

Kocaeli'de kamyonetin çarptığı hurda toplayıcı yaralandı
05.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:58

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetin çarptığı hurda demir toplayıcısı yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetin çarptığı hurda demir toplayıcısı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde Erdal K. idaresindeki 41 G 80512 plakalı kamyonet, hurda demir toplayan Yusuf K'ye çarptı.

Kazada yaralanan Yusuf K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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