Kocaeli'de kamyonet ile taksi çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tatlıkuyu Mahallesi Anibal Caddesi'nde Şenol Y. idaresindeki 41 T 3041 plakalı taksi ile Erkan N. yönetimindeki 34 CEE 385 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle park halindeki midibüse çarpan taksi şoförü ile bir yolcu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal