Kocaeli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Kocaeli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

D-605 kara yolu Cicili sapağına farklı yönlerden gelen Mesut M'nin kullandığı 41 N 2802 plakalı kamyonet ile Selçuk A. idaresindeki 41 ACR 630 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kocaeli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kocaeli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kocaeli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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