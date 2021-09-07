Kocaeli'de kamyonet ile çarpışan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de kamyonet ile çarpışan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de kamyonet ile çarpışan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kamyonet ile çarpışan servis minibüsünün sürücüsü hafif yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kamyonet ile çarpışan servis minibüsünün sürücüsü hafif yaralandı.

G.A. idaresindeki 41 P 1250 plakalı servis minibüsü, İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi 145 Sokak kavşağında V.S'nin kullandığı 68 KH 580 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan G.A, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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